Furacão Grace atinge a costa leste do México com ventos de 205 quilómetros por hora

O furacão Grace, da categoria 3 numa escala de cinco, atingiu este sábado a costa leste do México pouco antes das 07:00 em Lisboa (06:00 GMT), anunciou o Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC).

O furacão, com ventos de 205 quilómetros por hora, atingiu a costa de Tecolutla, Veracruz, no leste do México, segundo o NHC.

O Grace, que já tinha levado as autoridades mexicanas a emitirem alerta vermelho na região, atingiu pela segunda vez o México, depois de ter atravessado a província de Iucatão na quinta-feira, sem fazer vítimas ou causar danos materiais importantes.

A intensificação do fenómeno meteorológico colocou em alerta o Governo e as Forças Armadas, tendo sido destacados 7.829 elementos da Proteção Civil, além de funcionários da Defesa, Marinha e da Comissão Federal da Eletricidade.

O Grace tocou terra na quinta-feira, por volta das 05:45 locais (10:45 em Lisboa), a sul de Tulum, no leste da península do Iucatão, como um furacão de categoria 1, com ventos máximos sustentados de 130 quilómetros por hora.

O Grace tinha sido rebaixado para tempestade tropical quando chegou a terra, mas ganhou força quando regressou ao mar.

A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) estima que a atual temporada ciclónica no Atlântico venha a ter uma atividade acima da média.

Este ano, até agora, só se formou na bacia atlântica outro furacão, o Elsa, em inícios de julho.