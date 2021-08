Furacão Ida causa primeira morte nos Estados Unidos

O furacão Ida tocou terra no Louisiana pouco depois do meio-dia de domingo (17h00 em Lisboa), com ventos até aos 240 quilómetros/hora, anunciaram os serviços meteorológicos norte-americanos.Na madrugada desta segunda-feira, o furacão Ida perdeu alguma força, mas mesmo assim continua a causar estragos nos EUA. A primeira morte foi declarada no Louisiana e segundo a CNN, o homem de cerca de 50 anos faleceu aparentemente depois de uma árvore ter caído sobre a sua casa.O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou o pedido do Louisiana de declarar o furacão Ida como um "grande desastre federal". Na rede social Twitter, a Casa Branca escreveu também que a assistência a todos os afetados pelo furacão "pode incluir alojamento temporário e reparação de casas e outros programas para ajudar indíviduos e donos de empresas a recuperar dos efeitos do desastre".Recorde-se que o furacão Ida provocou neste domingo um 'apagão' em toda a cidade norte-americana de Nova Orleães, horas depois da tempestade considerada de "extremamente perigosa" ter atingido terra, segundo fontes oficiais.

O Gabinete de Segurança Interna e Preparação de Emergência da cidade indicou na rede social Twitter que a empresa de energia Entergy confirmou que Nova Orleães está sem energia elétrica, e que a única fonte de energia provém de geradores. Centenas de pessoas no Louisiana permanecem também sem linhas telefónicas.