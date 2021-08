Furacão Ida atinge costa do Luisiana nos EUA como tempestade de categoria 4

O furacão Ida está este domingo a atingir a costa dos Estados Unidos com uma tempestade perigosa de categoria 4, avança a agência Reuters.A tempestade pode inundar grande parte da costa do Luisiana numa altura em que o estado norte-americano se debate com os hospitais cheios devido ao aumento de casos da Covid-19.O furacão ganhou força durante a noite, ultrapassando as estimativas apontadas pelos metereologistas quanto à sua velocidade.Recorde-se que a região foi devastada há cerca de 16 anos pelo furacão Katrina que inundou bairros e matou mais de 1.800 pessoas.