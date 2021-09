Furacão deixa rasto de destruição com milhares às escuras à procura de vítimas nos EUA

Pelo menos quatro pessoas morreram nos estados norte-americanos do Luisiana e do Mississípi, na sequência da passagem do furacão ‘Ida’, que atingiu o Sul dos EUA com uma intensidade 4 e rajadas de vento na ordem dos 240 km/h.



O furacão já perdeu força e passou a tempestade tropical, mas deixou um enorme rasto de destruição.

Muitas pessoas podem estar debaixo de escombros ou presas em locais inundados, temendo-se que o número de vítimas continue a aumentar. A subida das águas trouxe outros perigos como crocodilos, estando um homem desaparecido, em St. Tammany, depois de ter sido levado por um destes répteis.

Esta terça-feira estavam confirmadas quatro mortes, duas das quais na sequência do desabamento de uma estrada, perto da cidade de Lucedale, no Mississípi. Sete veículos caíram numa cratera provocada pelo temporal, com cerca de 15 metros de comprimento e seis de profundidade. O incidente provocou ainda 10 feridos, três dos quais graves. Um condutor que morreu afogado em Nova Orleães, depois da sua viatura ser ‘engolida’ pelas águas, e uma pessoa atingida por uma árvore, em Baton Rouge, são as outras vítimas.

Os residentes enfrentam agora novas dificuldades devido ao calor excessivo - a meteorologia prevê temperaturas de 39 graus - e à falta de energia. Mais de um milhão de pessoas está sem eletricidade e os danos provocados pelo ‘Ida’ na rede elétrica podem demorar várias semanas a serem reparados.