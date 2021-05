Nove pessoas baleadas em dois tiroteios em Nova Orleães. Pelo menos uma pessoa morreu

O primeiro tiroteio aconteceu no quinto distrito da cidade, pouco antes da meia-noite (hora local). Quando as autoridades chegaram ao terreno encontraram cinco pessoas feridas, revelou o Departamento de Polícia de Nova Orleães (NOPD).





As vítimas foram transportadas ao hospital, onde uma acabou por morrer. Segundo o "CNN", a polícia informou que outras vítimas baleadas foram também levadas para um hospital em veículos particulares.



Poucas horas depois e num outro tiroteio, foram baleadas duas pessoas, sendo que o estado das vítimas não foi divulgado.



O NOPD não divulgou, até agora, informações adicionais sobre os tiroteios nem quaisquer motivos acerca dos mesmos.





#NOPD is investigating a shooting at or near St. Bernard and North Claiborne. Initial reports indicate there are multiple victims. EMS is on scene. No further information is available at this time.