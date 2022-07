Atirador que matou sete pessoas em parada do 4 de Julho confessa que disparou contra multidão

Robert E. Crimo III, de 21 anos,





"Bobby" admitiu os assassinatos e "entrou em detalhes sobre o que ele fez", salientou a polícia norte-americana, acrescentando que o suspeito também estaria a pensar "seriamente em usar a arma de fogo que tinha no seu veículo [encontrada quando foi detido] para cometer outro ataque".







O jovem enfrenta sete acusações de assassínio em primeiro grau, pelas sete mortes, o que no estado de Illinois pode significar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.



O tiroteio desta segunda-feira fez seis mortos e 24 feridos, elevando para 14 o número de mortos nas festividades do Dia da Independência naquela cidade norte-americana, que começaram no sábado.



O desfile foi interrompido pouco depois de ter começado, pelas 10h00 da manhã, quando foram disparados tiros que terão atingido um número indeterminado de participantes que se encontravam no evento. O barulho dos disparos terá sido confundido com os estrondos do fogo de artifício que animava a parada.



Após o massacre, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.

