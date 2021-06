Quem é Lazaro Barbosa, o homem que matou, violou, disparou contra a polícia e instalou o pânico no Brasil

2007

2009

2013

2014

2016

2018

2020

2021 - A fuga final

O assassino e violador em série Lázaro Barbosa, de 32 anos, que foi morto pela polícia esta segunda-feira de manhã no Brasil tem um vasto cadastro de crimes e de fugas à prisão e à polícia. Foi morto com pelo menos 38 tiros após confrontos com as autoridades e ao lado do corpo foram encontradas duas armas de fogo com seis munições disparadas.Durante a sua última fuga à cadeia, e entre todos os crimes que cometeu, Lázaro instalou o pânico nos locais por onde passava. Várias famílias fugiram de casa e dormiram nos carros ou em casa de familiares.Lázaro nasceu em Barra dos Mendes, no interior da Bahia. A primeira vez que foi preso tinha 18 anos e foi acusado de matar duas pessoas. O Tribunal de Justiça, segundo o Diário do Nordeste, revelou que a última morada de Lázaro é de uma casa numa rua residencial em barra dos Mendes, na Bahia.Em 2009, Lázaro foi detido por porte ilegal de arma, violação e roubo. Nessa cadeia foi diagnosticado como "psicopata imprevisível". Em 2016 fugiu da cadeia e foi dado como fugitivo.- Preso em Barra dos Mendes, na Bahia, acusado de matar duas pessoas. Fugiu cerca de 10 dias após a prisão e passou a ser considerado um fugitivo.- Preso em Corumbá de Goiás, suspeito de roubo, violação e porte ilegal de arma de fogo.- Exame psicológico feito na cadeia descreve Lázaro como "psicopata imprevisível", com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controlo em si mesmo- Lázaro recebe autorização para trabalhar fora da prisão- Fuga da cadeia após saída para a Páscoa- Preso em Águas Lindas de Goiás por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e violação- Fuga da cadeia em águas Lindas de Goiás- Indiciado por crimes de roubo e uso de arma branca. É suspeito de invadir uma quinta em Santo António do Descoberto, em Goiás, onde golpeou um idoso com um machado- Lázaro invadiu uma casa no Sol Nascente, trancou pai e filho no quarto, levou a mãe para o mato e violou-a- Lázaro faz uma família refém e ameaça os moradores com uma faca e arma de fogo. Mandou as pessoas ficarem nuas.- Polícia Civil investiga Lázaro pela morte de um caseiro numa fazenda no distrito de Girassol- Lázaro é suspeito de invadir uma quinta em Ceilândia onde terá matado a tiro e à facada um casal e os dois filhos. O criminoso também roubou o local do crime.- Lázaro fugiu para Cocalzinho de Goiás- Lázaro disparou contra quatro pessoas, invadiu fazendas e incendiou uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados para o hospital.- Lázaro furtou um carro e abandonou-o. Colocou-se em fuga no mato- Caseiro de Cocalzinho de Góias disse à polícia que disparou contra Lázaro quando este disse que lhe ia entrar em casa. O homem conta que Lázaro fugiu depois de ser atingido.- Dois polícias militares baleados durante buscas por Lázaro. Criminoso fez casal e adolescente reféns em Edilândia- Troca de tiros e secretário de Segurança Pública disse acreditar que Lázaro está ferido- Há estradas cortadas e barreiras para apanhar Lázaro após morador afirmar que o viu- Família com uma grávida dorme à porta de um posto com medo do criminoso. Foram usadas três aeronaves e cinco cães para encontrar Lázaro- Um homem foi violentamente espancado após ser confundido com Lázaro- Polícia prende dois suspeitos de ajudar Lázaro Barbosa na fuga. É o ex-patrão de Lázaro e o caseiro de uma fazenda.- Caseiro diz que sofreu ameaças de Lázaro e garante que apenas por isso o ajudou- "Não me vou entregar pois sei tudo o que vou passar, prefiro a morte": uma carta assinada, supostamente, pelo criminoso é encontrada numa quinta. Terá escrito a sua história de vida.- Lázaro foi capturado e morto. Segundo a polícia, o homem de 32 anos foi levado com vida para o hospital mas acabou por morrer.As autoridades encontraram uma faca, um coldre de arma de fogo, um carregador de uma pistola, munições e um fita de plástico. Tinha ainda na mochila um casaco camuflado, uma balaclava, uma luva e um isqueiro.Lázaro tinha ainda um frasco branco com óleo e outro com comprimidos, antibiótico, analgésico, macarrão instantâneo, tempero pronto, uma cebola e bolachas.