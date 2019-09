Ativista vegan agredida com soco durante manifestação em pizzaria

Uma ativista vegan foi agredida por um homem após um grupo de manifestantes ter invadido uma pizzaria em Brighton, Inglaterra, na noite deste domingo.O grupo de ativistas da associação 'Direct Action Everywhere' entrou numa cadeia de restaurantes de comida italiana com cartazes e fotografias de animais em manifestação pelos direitos destes. Gerada a confusão no restaurante, um homem dirigiu-se a uma ativista afirmando que o grupo estava a assustar os clientes. Rapidamente envolvaram-se em confrontos e a mulher foi agredida com um soco na cara.As imagens das agressões foram partilhas na rede social Facebook na página oficial da associação.Na publicação, o porta-voz da 'Direct Action Everywhere' condenou o ataque e afirma que: "Algumas pessoas não estão prontas para ouvir a nossa mensagem de igualdade e justiça. Ao levarmos esta mensagem aos clientes de um restaurante fomos violentamente atacados", refere, acrescentando ainda que "não nos surpreende que aqueles que consomem violência sejam agressivos", pode ler-se.De acordo com o jornal Mirror, esta não é a primeira vez que a associação entra num estabelecimento em protestos. O grupo invadiu há semanas um restaurante McDonald's com máscaras de porco e cobertos de sangue falso.