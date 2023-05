Atleta de 61 anos morre durante prova de natação de triatlo no País de Gales

Um atleta morreu este domingo durante uma prova de natação quando participava num triatlo em Swansea, no País de Gales.Segundo avança a BBC News, que cita a organização do evento, a vítima tinha 61 anos.O homem terá morrido afogado depois de perder a consciência quando competia ao lado de centenas de atletas, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.A organização Activity Events Wales (Eventos de atividades do País de Gales), citada pelo Daily Mail, informou que o óbito foi declarado depois de os serviços de emergência e elementos do público terem tentado ajudar a vítima."É com pesar que confirmamos a morte de um atleta durante a secção de natação do Triatlo de hoje. As nossas mais sinceras condolências para a família", anunciaram os organizadores, que agradeceram ainda os esforços dos profissionais envolvidos, entre polícia, público e equipas de emergência.A polícia esteve no local e segundo um porta-voz do serviço de ambulâncias do País de Gales contou ao Daily Mail, o alerta para a ocorrência foi recebido cerca das 9h15.O triatlo incluia uma prova de natação de 750 metros, outra de 20 quilómetros de bicicleta e ainda cinco quilómetros de corrida.