Ator Christian Oliver morre em acidente de avião nas Caraíbas

O ator Christian Oliver, conhecido pelos seus papéis em "Speed Racer" ou "Saved by the Bell", morreu com as suas duas filhas na queda de um avião particular nas Caraíbas, revelaram as autoridades locais.

A pequena aeronave caiu esta quinta-feira no oceano "poucos momentos depois da descolagem", perto da ilha de Little Nevis, no arquipélago de São Vicente e Granadinas, explicou a polícia através das redes sociais.

"A bordo encontravam-se três passageiros: Christian Klepser (nome verdadeiro do ator) (...) e as suas duas filhas", detalhou o comunicado.

Os seus corpos "foram recuperados do avião pelo pessoal da Guarda Costeira e posteriormente declarados por um médico legista", acrescentou a polícia.

O avião saiu da ilha de Bequia às 12h00 (8h00 em Lisboa) e deveria seguir para Santa Lúcia, segundo a polícia.

Christian Oliver tinha 51 anos e já contava com inúmeros filmes e séries, na Alemanha e nos Estados Unidos.

Depois de se notabilizar na série alemã "Cobra Alert", teve papéis coadjuvantes em grandes produções de Hollywood, como "Speed Racer", "Saved by the Bell", "O Bom Alemão", "Valquíria" ou "Indiana Jones e o Marcador do Destino", de acordo com a página especializada imdb.com.