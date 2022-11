Jason David Frank, o ator que interpretava inicialmente o papel de Power Ranger verde, morreu aos 49 anos, este domingo.A notícia foi confirmada pelo agente do ator na rede social instagram.O ator, que ficou conhecido do público em 1993, chegou também a encarnar o papel de Power Ranger branco, preto e vermelho, tendo participado em dez séries e quatro filmesAinda não foram apuradas as causas da morte do ator.