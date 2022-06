Atores de série da Netflix morrem em acidente de viação durante filmagens no México

Os atores Raymundo Garduno e Juan Francisco Aguilar morreram num acidente de viação no México durante as filmagens da série da Netflix 'The Chosen One'.



Segundo o The Daily Beast, a carrinha em que circulavam com mais seis membros da produção capotou na passada quinta-feira numa região desértica do estado mexicano Baja California Sur.

Os restantes passageiros sofreram ferimentos, mas encontram-se estáveis.

O ator e realizar chileno Fernando Bonilla lamentou, na rede social Twitter, o falecimento do amigo Raymundo Garduno e denunciou "a sobreexploração dos motoristas" em produções cinematográficas e televisivas.





proyecto que le costó la vida. Nuestro última conversación fue respecto a un puesto de tacos que me recomendó. Me dijo: “Si no te gustan te los pago.” Evidentemente lo obedecí y le mandé una foto como evidencia, a lo que me contestó: “Ya quiero volver al rancho por unos”. — Fernando Bonilla (@fdobonilla) June 16, 2022

A Netflix aguarda agora pelos resultados da investigação. De acordo com um porta-voz da empresa, as filmagens foram temporariamente interrompidas.