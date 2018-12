Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Holandeses dizem adeus ao famoso símbolo "I Amsterdam"

Famosas letras junto à Praça dos Museus foram removidas por um camião.

As letras vermelhas e brancas da instalação "I Amsterdam", na Praça do Museu, foram retiradas por um camião por se considerar que são um símbolo de individualismo.



De acordo com o partido de esquerda GroenLinks, o slogan tornou-se num símbolo do turismo de massa. A proposta foi aceite pela assembleia municipal, o que levou à remoção das letras.



Em substituição está agora uma obra que procura retrar um conceito universal para expressar uma informação mal entendida. Feita pela designer Pauline Wiersema, são três letras cor de laranja que compõem a expressão "HUH".



O camião demorou apenas meia hora para retirar as letras.