Itziar Ituño, atriz da série 'La Casa de Papel', perdeu o patrocínio da concessionária BMW Lurauto, após participar num protesto em defesa da libertação dos presos da ETA.A intérprete dos papéis da inspetora Raquel Murillo e de Lisboa assume-se como ativista política e contesta a aplicação de regras prisionais excecionais aos reclusos. A medida em questão impede os presos da antiga organização terrorista de cumprir pena fora do País Basco.Através de um comunicado divulgado na rede social X, a BMW Lurauto justificou o fim da colaboração com a atriz com o facto de a concessionária não estar vinculada a "nenhuma ideologia política"."Lamentamos que se tenha associado a imagem da BMW Lurauto a qualquer tipo de conteúdo ideológico", escreveu a concessionária na segunda-feira .A ETA anunciou o fim das "operações militares" em 2010, mas só em 2017 declarou o desarmamento "total" do grupo. Em 53 anos de funcionamento fizeram mais de 850 mortos.