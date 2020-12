Atriz Natalie Portman revela que sexualização que sofreu em criança lhe tirou a própria sexualidade

Com apenas 11 anos, Natalie Portman apareceu no filme O Profissional (1994) ao lado de Luc Besson e brilhou pela primeira vez no cinema. No papel de Matilda, uma menina cuja família tinha sido assassinada, aprende a usar armas com a ajuda de Léon, assassino profissional interpretado por Jean Reno a quem chega mesmo a declarar o seu amor. Dois anos mais tarde, em 1996, entra em Mulheres Giras, filme em que o protagonista, Timoty Hutton, sente um enorme desejo por ela.Estes foram os primeiros grandes papéis de Portman no cinema, mas marcaram a atriz para sempre. E não só por bons motivos. Agora, com 39 anos, a atriz que ganhou um Óscar pelo papel em Cisne Negro, confessou que estes papéis fizeram dela um símbolo sexual quando ainda era uma criança e que isso teve um grande impacto nela."Ser sexualizada em criança privou-me da minha própria sexualidade, deu-me medo", revelou Portman no podcast Armchair Expert, do ator Dax Shepard. "Definitivamente eu estava consciente de como me retratavam, principalmente no tipo de jornalismo que existia quando saíam os filmes, como essa figura da Lolita e essas coisas", acrescentou."A única forma pela qual eu podia estar segura era dizendo: ‘Sou conservadora e falo a sério, e tu tens de me respeitar, e sou inteligente e não me olhes assim". "Tanta gente teve essa impressão de mim, de que era muito séria, dissimulada e conservadora, enquanto eu crescia… Cultivei isso conscientemente porque era uma forma de me fazer sentir segura. Se alguém te respeitar, não te ficas a sentir como um objeto", revelou a atriz nascida em Jerusalém, em Israel.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Natalie Portman fala sobre a importância de não sexualizar jovens atrizes pelo seu trabalho no cinema ou na televisão. Em 2018, durante a Marcha das Mulheres em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz falou sobre a primeira carta que recebeu de um fã: "Abri emocionada a minha primeira carta de um fã, só para ler uma fantasia sobre uma violação que um homem me tinha escrito", disse, antes de lembrar que "houve um programa de rádio que iniciou uma contagem decrescente para os meus 18 anos, a data em que deixaria de ser ilegal ir para a cama comigo".A atriz, que participou em Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma, casou em 2012 com o coreógrafo francês Benjamin Millepied, com quem teve dois filhos.