Atriz porno ameaçada de morte pelo Daesh

Mia Khalifa surgiu em cenas de sexo a utilizar uma burca.

A ex-atriz porno Mia Khalifa está a gerar alguma polémica após confessar durante uma entrevista que sofreu ameaças de morte do Daesh, o que a fez desistir da carreira.



Em declaraçãos ao podcast do ex-ciclista Lance Armstrong, a libanesa revelou a sua história. Aos 10 anos, Mia mudou-se do Líbano para os EUA, e aos 21 já realizava filmes pornográficas para o site PornHub. "Não sabia o que estava a fazer. Tinha 21 anos e era apenas uma idiota", esclarece.



Numa confissão chocante, a ex-estrela porno recorda que chegou a usar burca em algumas cenas dos filmes que fazia e que por isso terá sido ameaçada por jihadistas.



"Tudo se descontrolou quando comecei a receber ameaças do Daesh. Foi quando decidi afastar-me daquela indústria", revelou.



Hoje em dia, a jovem de 25 anos está completamente distanciada da pornografia e lamenta que o seu nome fique para sempre associado àquele ano da sua vida. Recentemente, Mia Khalifa apresentou um programa de desporto na Internet, projeto que também falhou.



Licenciada em história, sonha com uma nova vida e só se arrepende do que fez naquela altura. "Isto nem sequer era o que queria fazer. Nem era pelo dinheiro. Era apenas porque me queria divertir um bocado e ser rebelde. Quem nunca?", conclui.