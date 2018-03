Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz porno processa Trump

Stormy Daniels diz que acordo de confidencialidade que assinou é nulo.

10:52

A estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels, que tem dado que falar por ter tido um encontro sexual com Donald Trump em 2006, vai processar o atual Presidente dos EUA. Em causa estará a nulidade do acordo de confidencialidade que assinou para não falar sobre o assunto.



Stormy, cujo nome real é Stefanie Clifford, assegura que Trump nunca chegou a assinar o acordo, que tem apenas a sua assinatura e a do advogado de Donald.



Pela assinatura deste acordo a atriz recebeu 130 mil dólares, pagos pelo advogado e não pelo magnata, diz a NBC News.



De resto, o presidente dos EUA nega "veementemente" qualquer relação com a atriz porno, mas esta assegura que teve encontros com Trump em 2006 e 2007.