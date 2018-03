Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz porno quer devolver dinheiro a Trump

Stormy foi paga para ficar calada.

15:45

A ex-atriz porno Stormy Daniels, que alega ter mantido uma relação amorosa com Donald Trump em 2006, propôs devolver os 100 mil euros que recebeu do advogado do presidente para manter o silêncio.



Daniels pretende desta forma anular o acordo de confidencialidade para poder falar livremente sobre a relação.