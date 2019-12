Atropela coiote que pensava ser um cão e leva-o no banco de trás do carro

Eli Boroditsky estava a conduzir de noite para o trabalho numa estreda rural estreita em Manitoba, no Canadá, quando o seu carro embateu contra um animal, que o condutor pensou de início tartar-se de um cão.Assim que o acidente ocorreu, o homem acorreu logo em auxílio do animal, estacionando o carro e utilizando uma lanterna para se orientar na estrada escura."Pensei que se tratava de um cão Pastor Alemão ou de um Husky. Nunca achei que fosse um animal selvagem", revelou à CNN.Enternecido com o animal, Eli decidiu colocá-lo no seu carro para o proteger predadores, uma vez que este parecia prustrado e aparentava ser dócil. Pesava cerca de 13 quilos.Assim que chegou ao emprego, uma fábrica de queijo, Eli chamou um colega para ver o animal que lhe disse imediatamente que este se tratava de um coiote, e não de um cão inofensivo.Nas manhã seguinte, e depois de um turno de trabalho, Eli (assustado pelo facto de ter um animal selvagem no banco de trás do carro), contactou um centro de reabilitação animal que o levou e tratou.O jovem coiote, que de acordo com os especialistas tem entre um a três anos de idade, sofreu um traumatismo craniano e alguns arranhões no focinho e numa das patas. Quando estiver recuperado, o animal vai ser devolvido ao seu habitat natural.