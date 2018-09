Piloto de avião em quarentena em Nova Iorque é português

Várias equipas de emergência foram, esta quarta-feira, chamadas ao aeroporto após a aeronave ter aterrado com cerca de uma centena de passageiros - dos 500 a bordo - doentes com febres acima dos 38 graus e tosse.



O voo 203 da companhia aérea Emirates, que faz a ligação entre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e Nova Iorque, nos Estados Unidos, aterrou em Nova Iorque e os passageiros doentes foram colocados em quarentena, de acordo com a cadeia televisiva ABC.





Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.