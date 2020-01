Austrália investiga caso de pneumonia viral e aumenta controlo nos aeroportos

As autoridades australianas aumentaram o controlo de segurança dos voos provenientes de Wuhan, cidade no centro da China, onde começaram os casos de pneumonia viral, após o surgimento de suspeitas de quem já haja pelo menos um infetado com o coronavírus no país.Na passada terça-feira, um australiano residente em Brisbane, foi isolado em quarentena após ter regressado de uma viagem à China.

"Como a Austrália tem um grande número de viajantes internacionais de Wuhan e [de outras cidades da] China, estamos a implementar medidas preventivas", disse o chefe dos serviços médicos do Governo australiano, Brendan Murphy, em conferência de imprensa.

Os funcionários de fronteiras e de biossegurança farão inspeções médicas aos passageiros que chegarem à Austrália nos três voos semanais de Wuhan para Sydney, além de fornecerem aos visitantes panfletos com informações sobre os sintomas desta doença.