Austrália ordena nova evacuação em massa

As autoridades australianas ordenaram esta quinta-feira a evacuação imediata de várias localidades no sudeste do país devido ao risco de agravamento dos incêndios, que já queimaram mais de 10 milhões de hectares e que já mataram 27 pessoas e milhões de animais desde outubro.Após vários dias de acalmia relativa provocada pela redução das temperaturas, as condições meteorológicas deverão agravar-se a partir de sexta-feira, com as previsões a apontarem para um "pico de calor" acima dos 40 graus nos estados de Victoria e Nova Gales do Sul, acompanhado por ventos superiores a 90 quilómetros por hora, condições que certamente farão agravar as dezenas de incêndios que continuavam ativos em toda a região – alguns dos quais podem mesmo juntar-se."Se receberem instruções para sair, têm mesmo de sair", apelou esta quinta-feira Daniel Andrews, primeiro-ministro do estado de Victoria, numa comunicação aos habitantes através da televisão. "A evacuação é a única forma de podermos garantir a vossa segurança", frisou.A ordem de evacuação abrange várias localidades costeiras seriamente afetadas pelos incêndios das últimas semanas, incluindo Malacoota, onde centenas de pessoas foram obrigadas a fugir para a praia durante o período do Ano Novo e cujo resgate, a cargo da Marinha, só terminou esta semana.