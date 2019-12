Inferno de chamas faz mais dois mortos na Austrália

Os incêndios florestais que deflagram em três estados australianos fizeram mais dois mortos e um desaparecido. As autoridades australianas pediram à população para que adie as viagens e visitas de Natal, prevendo o agravamento dos incêndios florestais devido às condições meteorológicas.No estado de Nova Gales do Sul, os ventos fortes agitaram as chamas dos mais de cem fogos ativos e um homem foi dado como desaparecido nas montanhas Blue, a oeste de Sydney. "Estamos a pedir a todos para que não façam viagens em estradas próximas a um incêndio ativo, a menos que seja absolutamente necessário", disse a chefe do governo do estado, Gladys Berejiklian.Já no estado da Austrália do Sul, duas pessoas morreram, 54 ficaram feridas e 15 casas foram destruídas. As chamas já consumiram mais de 40 mil hectares naquele estado. Uma das vítimas mortais foi identificada como Ron Selth, com idade na casa dos 60 anos, e cujo corpo foi encontrado numa propriedade na região de Adelaide Hills. A outra vítima é um homem de 24 anos que morreu num acidente de carro em Lameroo.O combate às chamas, que mobilizou quase dez mil bombeiros, está a ser dificultado pelas temperaturas acima dos 40 graus centígrados, a baixa humidade e os ventos fortes. "Estamos num período de seca inacreditável e algumas regiões não veem chuva há mais de 12 meses", disse Ben Sheperd, inspetor dos serviços de incêndios rurais de Nova Gales do Sul.Os bombeiros prestaram homenagem aos bombeiros voluntários Geoffrey Keaton, de 32 anos, e Andrew O’Dwyer, de 36, que morreram na quinta-feira quando uma árvore caiu no camião em que se encontravam, junto a um incêndio.No estado da Vitória, os bombeiros confirmaram que 142 incêndios começaram a deflagrar desde sexta-feira.graus centígrados foi a temperatura máxima registada na quarta-feira no estado australiano de Queensland. Foi o dia mais quente de sempre na Austrália, com uma temperatura máxima média de 41,9 graus.Muitos australianos têm-se manifestado contra a inação do governo no combate ao aquecimento global. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, foi obrigado a pedir desculpa na sexta-feira por ter ido de férias para o Hawai com a família enquanto o país ardia.