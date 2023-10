Autocarro que transportava migrantes despista-se e mata 17 pessoas no México. Há 15 feridos

Um autocarro que transportava dezenas de migrantes, na sua maioria venezeulanos, despistou-se esta sexta-feira, no sul do México, matando 17 pessoas e deixando outra 15 feridas, segundo as autoridades locais, citadas pela Reuters.O autocarro estava na autoestrada, no estado do Oaxaca, quando capotou, informou a agência de proteção civil do estado no Twitter, acrescentando que o acidente se deu numa curva apertada daquela estrada.O Ministério do Interior do estado vizinho de Puebla disse que as 15 pessoas feridas tinham sido levadas para os seus hospitais, uma vez que o despiste aconteceu perto das fronteiras estatais.O acidente ocorre num momento em que milhares de migrantes chegam à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Estas pessoas tentam fazer a travessia de autocarro, em camiões, ou a bordo de comboios de carga, mas a viagem é perigosa, na maioria das vezes.