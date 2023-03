Dois migrantes morreram sufocados num comboio de mercadorias nos EUA

Dois migrantes morreram sufocados a bordo de um comboio de mercadorias, na sexta-feira, onde eram transportados várias pessoas que tentavam entrar nos Estados Unidos.

O vagão onde foram encontrados transportava, pelo menos, mais 15 migrantes e pelo menos dez foram hospitalizados. As autoridades norte-americanas foram alertadas, através de uma chamada para o 911 (número de emergência nos EUA), que o comboio seguia lotado de migrantes.

O comboio foi parado em Knippa, no Texas. As autoridades investigam a possibilidade de esta incidência estar relacionada com algum crime de tráfico humano, informa a Reuters.