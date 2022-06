Pelo menos 40 pessoas foram encontradas mortas dentro de um camião no Texas, EUA

Pelo menos 40 pessoas foram encontradas mortas, esta segunda-feira, dentro de um camião no Texas, nos Estados Unidos. Segundo a Fox News, acredita-se que os mortos sejam migrantes.Mais de uma dezena de pessoas foram encontrados com vida e encaminhadas para os hospitais locais, noticia a televisão norte-americana. O condutor está em fuga.O camião foi encontrado junto da linha de comboio no bairro do Sudoeste da cidade e acredita-se que estes migrantes tenham entrado nos Estados Unidos de forma ilegal.A causa de morte ainda não é conhecida mas, segundo o The New York Times, San Antonio e outras cidades de todo o Texas têm estado a vivenciar uma onda de calor extrema que tem vitimado muitas pessoas e animais.Uma porta-voz da Proteção de Fronteiras disse que uma equipa de Investigação de Segurança Interna já tinha chegado ao local, mas não podia fornecer mais detalhes sobre o caso.Até ao momento não houve declarações oficiais da polícia de San Antonio.Em atualização.