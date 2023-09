Autoeuropa vai retomar produção já no início de outubro

A Autoeuropa vai retomar a produção no início de outubro depois de ter garantido o fornecimento de uma peça fundamental para o T-Roc junto de uma empresa espanhola e outra chinesa, anunciou esta sexta-feira fábrica da Volkswagen em Palmela.

Em nota interna dirigida aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, a administração da Autoeuropa informa que, na sequência do trabalho desenvolvido pelos departamentos de logística e de compras, foi possível encontrar outros fornecedores da peça em falta, que obrigou a empresa a anunciar uma paragem de produção de 11 de setembro a 12 de novembro.

"A direção da fábrica informa que desde a interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc -- entre outros modelos do Grupo Volkswagen -- os departamentos de logística e de compras do grupo têm vindo a trabalhar de forma intensa no sentido de mitigar este impacto", refere a comunicação interna da Autoeuropa.