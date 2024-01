Dezenas de pessoas continuavam esta quinta-feira desaparecidas no centro do Japão, depois do terramoto de segunda-feira no centro do Japão, que causou 78 mortos, indicou um novo balanço provisório das autoridades.

Um balanço anterior dava conta de 73 vítimas mortais.

O sismo de magnitude 7,6, que abalou a península de Noto, na prefeitura de Ishikawa, fez ruir edifícios e destruir estradas. Pelo menos 330 pessoas ficaram feridas na sequência do sismo e das centenas de abalos secundários que se seguiram.