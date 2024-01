Novo balanço aponta para pelo menos 30 mortos no sismo do Japão

Pelo menos 30 pessoas morreram na sequência do sismo que atingiu o centro do Japão, na segunda-feira, anunciaram esta terça-feira as autoridades da cidade de Wajima, epicentro do terramoto.

O balanço anterior dava conta de 13 mortos.

Metade das vítimas mortais foi registada no porto de Wajima, na península de Noto, no extremo norte da prefeitura de Ishikawa, acrescentaram.



As autoridades japonesas suspenderam o alerta de tsunami. O sismo, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, em vigor durante 18 horas, ao longo da costa ocidental das ilhas de Honshu e Hokkaido e do norte da ilha de Kyushu.