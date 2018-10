Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião aterra "de lado" durante tempestade no aeroporto de Bristol

Pilotos foram obrigados a manobras de recurso na chegada à pista.

19:45

Um avião da companhia aérea TUI foi apanhado pela tempestade Callum na passada sexta-feira e os pilotos tiveram de fazer uma aterragem 'de lado' no aeroporto de Bristol, no Reino Unido.



Os cerca de 60 segundos de tensão na aterragem foram captados e divulgados nas Redes Sociais e mostram a força do vento a dificultar o trabalho dos pilotos no momento da chegada a terra.







Ao longo da passada sexta-feira, cerca de nove voos com destino a Bristol tiveram de alterar a sua rota devido ao mau tempo.