Criança e dois adultos morrem após queda de avião na Alemanha

Aeronave despenhou-se contra uma multidão no aeródromo de Gersfeld.

#Alemania : @Bild informa de que una avioneta ha arrollado a un grupo de personas en #Hesse dejando al menos 3 muertos y 8 heridos.



MÁS: https://t.co/Max1watpAF

Uma criança e dois adultos morreram este domingo após a queda de avião sobre um grupo de pessoas num aeródromo no centro da Alemanha.A avioneta atingiu as três vítimas mortais -- dois adultos e uma criança -- quando tentava aterrar em Wasserkuppe, perto de Fulda, no estado de Hesse, segundo a agência DPA.Testemunhas citadas na imprensa alemã indicaram que o piloto do avião, do tipo Cessna, perdeu o controlo do aparelho.O acidente ocorreu cerca das 15h45 locais (14h45 em Lisboa).