Três mortos e três feridos em queda de avião em bairro de Belo Horizonte no Brasil

Mais um avião que caiu na minha rua, até quando??? pic.twitter.com/SVoFslwona — Luis Gustavo (@luisgustavo_s) October 21, 2019

#URGENTE: Avião cai no bairro Caiçara, em Belo Horizonte (MG).



Acompanhe mais informações ao vivo no #MGNoAr! pic.twitter.com/clJ3vJRuhH — Record TV Minas (@recordtvminas) October 21, 2019

??URGENTE: Avião cai perto do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de BH. pic.twitter.com/Q9Xzy8yRfK — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) October 21, 2019

Três pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência da queda de uma aeronave na manhã desta segunda-feira num bairro da região noroeste de Belo Horizonte, no Brasil.Imagens do local do acidente mostram uma grande coluna de fumo.Segundo o mesmo meio, foram ouvidas pelo menos duas explosões.