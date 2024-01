Avião com 379 pessoas a bordo incendeia-se após colisão durante aterragem no aeroporto de Tóquio

Airbus A350 da Japan Airlines, que tinha partido do Aeroporto New Chitose, de Hokkaido, no Japão, e

Airbus A350.



Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, num aviãoque se encontra na pista do aeroporto japonês de Haneda,Todas as 379 pessoas a bordo já foram retiradas.Todas as pistas do aeroporto estão atualmente encerradas. Segundo a Japan Airlines um avião da Guarda Costeira do Japão, que também se incendiou depois de aterrar no aeroporto de Haneda, colidiu com oDe acordo com o jornal The Japan Times, cinco dos seis membros da Guarda Costeira do Japão que se encontravam a bordo do avião, a caminho da base do aeroporto de Niigata para entregar ajuda à região de Noto atingida pelo terramoto, e que estavam desaparecidos foram encontrados mais tarde.O Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente.Em atualização