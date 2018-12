Avião com indígenas desaparece na Amazónia

A Força Aérea Brasileira faz buscas aéreas na região.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:07

Um avião com pelo menos um piloto e sete índios desapareceu este domingo ao sobrevoar uma área remota no estado brasileiro do Amapá, no extremo norte do país, numa das áreas mais inóspitas da selva amazónica. As autoridades brasileiras não sabem, ainda esta segunda-feira, o que aconteceu com a aeronave e os seus ocupantes.

O aparelho fazia uma viagem entre a aldeia indígena Mataware, no Parque do Tumucumaque, e o município de Laranjal do Jari, no oeste do Amapá, o estado mais distante de qualquer grande centro urbano no Brasil. O último contato do piloto ocorreu às 12h30 locais, cerca de 15h30 em portugal continental, de domingo.

A Funai, Fundação Nacional do índio, confirmou esta segunda-feira o desaparecimento da aeronave, mas não estava em condições de afirmar se ela tinha caído ou se o piloto conseguiu fazer uma aterragem de emergência em algum ponto da floresta. A Força Aérea Brasileira começou a fazer buscas aéreas na região e tenta localizar o aparelho e sobreviventes, já que o acesso por terra é praticamente impossível.