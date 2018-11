Greenpeace denuncia projetos apoiados por Bolsonaro que ameaçam a Amazónia

"Dependendo do Governo, as previsões para a Amazónia (e para o clima) não são boas", afirma a organização.

Por Lusa | 01:34

A organização ambiental Greenpeace denunciou este sábado que as florestas, povos e clima da Amazónia brasileira estão sob ameaça caso o Congresso aprove projetos que, segundo a ONG, são apoiados pelo Presidente eleito do Brasil Jair Bolsonaro.

"Dependendo do Governo de Jair Bolsonaro, as previsões para a Amazónia (e para o clima) não são boas. Tudo o que funcionou no combate contra a destruição da floresta está sob ameaça", disse Marcio Astrini, coordenador de políticas públicas da Greenpeace Brasil, através de um comunicado.

Segundo Astrini, Bolsonaro, que em várias ocasiões se manifestou em defesa dos grandes produtores rurais e mineiros, tenciona "permitir a exploração de terras indígenas e de unidades de conservação", o que levaria a uma "explosão de violência no campo e poria em risco a esperança climática do planeta".