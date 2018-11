Bolsonaro: "Se eu afundar, o Brasil afunda comigo"

Presidente brasileiro eleito apelou a parlamentares do seu partido para que o apoiem no Congresso.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:22

O presidente brasileiro eleito, Jair Bolsonaro, apelou a parlamentares do seu partido, o Partido Social Liberal, para que o apoiem no Congresso para não falhar na missão de mudar o Brasil. Bolsonaro alertou, respondendo a críticas dos presentes que exigiam mais espaço no futuro governo, que, se ele falhar e "afundar", afundam todos.

"Se eu afundar, não é só vocês não, é o Brasil todo que vai afundar comigo. E não teremos retorno", enfatizou Bolsonaro na reunião com deputados e senadores eleitos em outubro pelo PSL.



Os parlamentares estão insatisfeitos com o pouco espaço que consideram estar a ter no novo executivo, para o qual o futuro chefe de Estado tem chamado, além de lideranças do PSL, técnicos não filiados a partidos e políticos ligados a outras forças conservadoras.

No encontro, o presidente eleito instou os presentes a apoiarem o próximo governo sem restrições e a darem o exemplo, aprovando as propostas de mudança do país. Ou então, alertou novamente Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, volta ao poder e, reforçou, nunca mais sai de lá.

"Se nós errarmos, aquele pessoal volta e nunca mais sai. E quem vai ter de sair somos nós. E vai faltar toco de bananeira para nós nadarmos até África ou os Estados Unidos", completou o presidente eleito.