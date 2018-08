Avião com lotação esgotada incendeia-se no ar

Um avião lotado de turistas fez uma aterragem de emergência no aeroporto de Ufa, na Rússia, depois do motor explodir e ficar em chamas. Os passageiros que seguiam na aeronave captaram o momento e publicaram as imagens nas redes sociais.

Terrifying video of plane with left engine on fire returning back to Ufa airport this morning. Respect to the passengers who can be heard laughing and sardonically joking about life. "You're on holiday?" "Yeah" "Well, this is some holiday"

All survived. pic.twitter.com/Xp6ak5rMWy