Avião da Lufthansa rumo a Frankfurt forçado a aterrar de emergência no Rio de Janeiro

Aeronave transportava 361 pessoas a bordo, não houve feridos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:16

Um avião da companhia aérea alemã Lufthansa com 361 passageiros a bordo foi forçado na noite desta quarta-feira a regressar ao Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, de onde tinha partido pouco antes, e a fazer uma aterragem de emergência.



De acordo com as informações do caso conhecidas até à manhã desta quinta-feira, não houve feridos.

O voo LH501 tinha saído daquele aeroporto brasileiro com destino à cidade alemã de Frankfurt, mas logo após a descolagem foi detetado um problema grave numa das turbinas, e o piloto, por razões de segurança, decidiu abortar a viagem.



Até meio da manhã desta quinta-feira, a Lufthansa não havia informado o tipo de problema detetado nem avançado mais detalhes sobre o incidente.

Como o aparelho estava com os tanques cheios para enfrentar a longa viagem até à Alemanha e as condições da aterragem no aeroporto fluminense poderiam não ser as melhores, o piloto teve de se desfazer no mar de entre 15 e 17 toneladas de combustível, para evitar uma explosão de grande porte e uma tragédia humana caso ocorresse algum problema ao tocar o solo.Depois, com os tanques quase vazios, o avião voltou ao aeroporto e aterrou sem problemas relatados a não ser o enorme susto de quantos estavam a bordo, e os passageiros foram levados para hotéis da cidade.