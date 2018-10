Avião dispara contra nave F-16 em base militar na Bélgica

Um avião F-16 explodiu e outro ficou danificado após uma terceira aeronave do mesmo modelo disparar contra estes por acidente. Tudo aconteceu quando as naves estavam estacionadas numa base aérea militar na cidade de Florennes, na Bélgica, avança o Daily Mail.



A equipa de manutenção reparava um F-16 próximo à torre de controlo quando os tiros foram disparados. Os aviões atingidos estavam a ser preparados para uma missão de treino e dois técnicos que estavam a trabalhar nos equipamentos ficaram feridos.



As armas disparadas são do tipo Gatling de 20mm com seis canhões capazes de lançar 6 mil tiros por minuto, de acordo com a mesma publicação.



As autoridades indicam o incidente foi falha humana ou técnica, não existindo intenções terroristas.



As autoridades indicam o incidente foi falha humana ou técnica, não existindo intenções terroristas.

A operação de resgate envolveu 30 bombeiros e polícias civis que, quando chegaram ao local, encontraram ainda muito fumo. As aeronaves pertencem à Força Aérea da Bélgica e, além do poder bélico, são capazes de viajar em velocidade supersónica. Cada uma tem valor estimado em cerca de 17 milhões de euros.



