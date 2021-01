Um avião Airbus A319-100 da companhia aérea Avianca Airbus embateu num grande objeto de plástico que se encontrava a pairar no momento da aterragem no aeroporto El Dorado, em Bogotá, na Colômbia.A aeronave, que tinha partido de Orlando, nos EUA, acabou por declarar emergência depois de colidir com um objeto que, segundo a imprensa colombiana, seria um balão pirotécnico.A aterragem acabou por decorrer sem incidentes, com o avião a parar pouco depois de sair da pista.O aeroporto e a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia ainda não comentaram a ocorrência.