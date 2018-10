Avião faz aterragem de emergência no aeroporto de Bucareste devido a ameaça de bomba

O aparelho foi evacuado e imediato.

Um avião, operado por uma companhia aérea low cost, fez esta quinta-feira uma aterragem de emergência no aeroporto de Bucareste, na Roménia, devido a uma ameaça de bomba.O aparelho foi imediatamente evacuado mal aterrou. A bordo estavam 173 passageiros que se encontram já em segurança.De acordo com as autoridades romenas, citadas pela agência Reuters, o avião partiu Geórgia com destino a Varsóvia.

"A ameaça de bomba foi sinalizada no aeroporto de Kutaisi [Geórgia] por uma mulher que deu detalhes muito precisos", disse a repórteres o porta-voz do aeroporto de Bucareste, Valentin Iordache.