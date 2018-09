Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião faz aterragem de emergência em Nova Iorque após falha mecânica

Voo que saiu do aeroporto de São Paulo foi obrigado a aterrar com o apoio de reboques.

15:51

Um avião da companhia aérea americana Delta Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto John F. Kennedy em Nova Iorque, nos Estados Unidos, esta quinta-feira.



O voo que tinha partido de São Paulo, no Brasil, aterrou de emergência com o apoio de vários reboques e acompanhado por ambulâncias.



Apesar do sobressalto ninguém ficou ferido e os passageiros fizeram o desembarque com normalidade.



O piloto confirmou à rede televisiva dos Estados Unidos, CBS, que detetou uma falha no sistema hidráulico.



Posteriormente há relatos de quem tenha visto fumo a sair dos travões do avião.