Avaria em motor leva a aterragem de emergência de avião com 265 passageiros

Incidente aconteceu quando aeronave já se encontrava no ar, durante a noite desta terça-feira, em Boston.

12:18

Um avião da companhia Iberia Airways fez uma aterragem de emergência no aeroporto de Logan, em Boston, durante a noite desta terça-feira, no seguimento de uma avaria no motor do avião, quando este já se encontrava no ar.

Na aeronave, que tinha como destino a cidade de Madrid, em Espanha, seguiam 265 passageiros.

O voo com origem no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, descolou por volta das 21h15 de terça-feira, com destino a Madrid e seguia o seu trajeto quando, cerca de 90 minutos após a descolagem, os membros da tripulação se aperceberam de uma avaria no motor.



Esta falha técnica levou à aterragem de emergência, no aeroporto internacional de Boston Logan, na cidade de Boston, nos Estados Unidos.

Não houve registo de feridos resultantes desta aterragem, segundo avança o Boston Globe.