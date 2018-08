Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto herói aterrou avião no México evitando explosão

Passageiros elogiam sangue-frio do piloto, que conseguiu fazer aterragem de emergência que salvou a vida a todos os ocupantes.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A sobrevivência 'milagrosa' dos 103 ocupantes do avião da Aeroméxico que se despenhou na terça-feira em Durango ficou a dever muito à perícia do piloto. De acordo com vários passageiros do voo AM 2431, que seguia para a Cidade do México, o piloto, Carlos Galván Meyran, de 38 anos, conseguiu manter o aparelho direito, fazendo-o aterrar sem explodir ao embater no solo.



"O aparelho caiu de barriga e ficámos ao nível do solo. Quando saí, desci um degrau de 30 cm e já estava em terra", afirmou Rómulo Campuzano González, um dos 99 passageiros e líder regional do Partido Ação Nacional (PAN).



Rómulo recorda também que o piloto deu o alerta imediato. "Estamos em situação de emergência crítica. Ponham-se em posição de impacto", foi a mensagem do piloto. Logo de seguida, "senti uma pancada terrível", recorda Rómulo: "Senti dores nas costas e logo a seguir o avião saltou depois de embater em terra." No interior foi o caos, com malas a cair das bagageiras sobre os passageiros, entre um ruído ensurdecedor.



Além do sangue-frio do piloto, que sofreu lesões graves na coluna e foi operado, os passageiros destacam também o trabalho das assistentes de bordo Samanta Huerta e Brenda Zavala Gómez, "que ficaram até ao fim, até descer o último passageiro". Foram elas que, com grande firmeza, pediram aos passageiros para se afastarem o mais possível do avião. A saída rápida foi fundamental para evitar mortes, pois o avião incendiou-se pouco depois.



As caixas negras do aparelho foram esta quinta-feira recuperadas e vão ser examinadas para apurar o que causou o acidente, que, segundo dados preliminares, terá sido precipitado por um golpe de vento durante a descolagem de Durango.