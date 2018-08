103 pessoas no avião do México salvas pela tecnologia

David Gleave, um especialista em segurança aérea, aponta alguns pormenores relevantes que explicam os zero mortos no acidente com o avião no México. Gleave começou por afirmar que a ausência de fatalidades reflete a velocidade relativamente baixa do impacto, bem como décadas de trabalho na melhoria do design de aeronaves.

"Não é um milagre", avançou Gleave à NBC News sobre o facto de terem sobrevivido todos as pessoas (103) que estavam a bordo da aeronave. "Trabalhamos muito e arduamente para garantir que num acidente como este os passageiros estejam protegidos. A segurança não é por acaso.", avançou.



"O E190 é muito moderno e tem todos os dispositivos de alerta ao piloto se houver um problema mecânico ou tiver sido cometido um erro", concluiu David.



Recorde-se que um avião da companhia aérea Aeroméxico Connect caiu minutos depois de descolar em Durango, no México, esta terça-feira. A bordo seguiam 103 pessoas, entre elas dois bebés.



Foram registados 85 feridos ligeiros, sendo que 37 pessoas foram hospitalizados e dois estão em estado crítico.