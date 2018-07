Avião cai com 101 pessoas a bordo. Não há registo de mortos

Aparelho caiu logo após a descolagem quando seguia de Durango para a Cidade do México.

Um avião da companhia aérea Aeroméxico Connect caiu minutos depois de descolar em Durango, no México. A bordo seguiam 97 passageiros e quatro tripulantes.Segundo informações do governador do estado de Durango, não há vítimas mortais a registar. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para um hospital local.De acordo com fonte da companhia aérea, no momento em que o avião descolou registava-se mau tempo, com chuva e queda de granizo. O piloto terá tentado abortar a partida e perdeu o controlo do aparelho.De resto, o aparelho já seguia com um atraso de mais de uma hora, precisamente por causa das condições meteorológicas adversas.Um canal de televisão local afirma que alguns dosO avião da Aeroméxico AM2431 viajava do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, para a Cidade do México.Trata-se de um Embraer E190.As primeiras imagens do local mostravam uma enorme coluna de fumo negro que se levantava num local próximo ao aeroporto.As equipas de emergência e bombeiros lutaram para extinguir as chamas e resgatar os passageiros.O sinistro foi confirmado minutos depois pela empresa via Twitter.No aeroporto, vários familiares das pessoas que seguiam a bordo desesperavam enquanto esperavam por notícias oficiais. Os voos de e para o Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria foram cancelados.