Passageiro capta imagens arrepiantes da queda de avião sem mortos

Um acidente de avião ocorreu devido a uma forte tempestade, na passada terça-feira, no aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria, em Durango, México. Um passageiro que filmava a descolagem da aeronave acabou por captar o momento em que o aparelho se despenhou.

O avião foi atingido por uma forte rajada de vento, começou a perder velocidade e acabou por bater com a asa esquerda no solo a algumas centenas de metros do fim da pista.



O vídeo divulgado mostra o desespero dos passageiros, não só pelas imagens, mas principalmente pelo áudio.

Today I faced my biggest fear. Nothing can describe how I felt in that moment but I have no one to thank except God, for giving me the opportunity to come out alive and well. I will forever be counting my blessings ?? pic.twitter.com/XUG3FA9q37