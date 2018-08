Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de cem escapam a acidente de avião

Aparelho com 103 pessoas a bordo caiu após a descolagem e acabou por se incendiar, no México.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um avião despenhou-se na noite de terça-feira com 103 pessoas a bordo e não houve quaisquer vítimas mortais, situação rara que levou a imprensa mexicana a apelidar o acidente como ‘Milagre de Durango’. Contudo, as autoridades referiram ontem que dos 85 feridos que precisaram assistência hospitalar há dois em situação muito grave, um dos quais uma criança.



O avião, um Embraer 190 da Aeroméxico, partia de Victoria de Durango para a Cidade do México e caiu logo após a descolagem, indo incendiar-se num terreno próximo no final da pista de descolagem.



"Ouvi dois ruídos fortes e o avião começou a tremer com violência", contou Rómulo Campuzano, líder político de Durango, que seguia a bordo.



O vento forte e o granizo que se faziam sentir podem explicar o acidente. "Penso que quiseram abortar a descolagem, mas já não conseguiram ficar na pista", referiu José Aispuro, governador do estado de Durango. Muitos passageiros deixaram o aparelho incólumes e outros foram auxiliados, conseguindo afastar-se do avião antes de este se incendiar. "Por lei tudo deve ser investigado", frisou Manuel López Obrador, presidente eleito do México.



Dois feridos muito graves

Dos 85 feridos confirmados há dois em estado crítico. Trata-se do piloto do voo AM2431, que teve de ser operado a uma lesão na coluna vertebral, e de uma menor, que sofreu queimaduras graves em 25% do corpo.



Golpe de vento

O governador de Durango, José Rosas Aispuro, afirma que os primeiros dados indicam que o aparelho foi atingido por um golpe de vento que o fez descer de forma brusca e embater no solo com a asa esquerda, soltando os dois motores desse lado do avião. Acabou por se imobilizar a 300 metros da pista.