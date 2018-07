Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão provoca aterragem de emergência

Animal escapou da gaiola no porão das bagagens.

02:30

Um avião que voava de São Petersburgo para Moscovo, na Rússia, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência devido a um cão à solta no compartimento de bagagens.



O animal acordou a meio do voo e parece que não gostou de ter sido deixado no meio das malas.



Conseguiu abrir a gaiola onde viajava e depois tentou abrir a porta do compartimento de bagagens, fazendo disparar um alarme que levou o piloto a fazer a aterragem de emergência.