Cão morre a bordo de avião da TAP

Dono do animal denunciou caso nas redes sociais.

20:55

Um cão de raça buldogue francês morreu esta segunda-feira a bordo de um avião da TAP, que seguia de Madrid para o Porto.O dono do animal, Milton COsta, denunciou a situação, dizendo que o cão lhe foi entregue muito quente, "asfixiado de tanto calor". "Parecia que tinha sido transportado dentro de um forno", garantiu o dono do cão, que foi levado no porão, numa publicação feita no Facebook."Prometeram-me que ia numa parte fresca sem problemas. Afinal onde está a parte fresca para o cão? Porque saiu o cão ardendo do avião?", questiona Milton Costa.Ao, a TAP alega que foram seguidos todos os procedimentos normais nestas situações e que o animal se encontrava vivo quando foi descarregado do aparelho.Saiba quais as condições de TAP para transporte de animais: